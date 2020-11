Virgin Tonic : L'info sur le papier bulle que vous n'auriez jamais deviné

Le but de Clément ? "Enfumer" le monde avec des infos toutes plus folles les unes que les autres ! Vous connaissez le principe, Clément cite tous les matins pas moins de deux infos à l'antenne : l'une est vraie et l'autre, elle, est totalement fausse. Et ce matin, on a parlé de papier bulle.

L'origine du papier bulle

Si vous faites partie de ces gens qui aiment éclater le papier bulle (oui, il y en a que ça détend), alors vous serez ravi(e) d'apprendre qu'à l'origine, le papier bulle était voué à la déco. "En 1957, deux ingénieurs Alfred Fiedling et Marc Chavannes essayaient de créer un papier peint texturé avec un relief qui puisse être facilement lavé", explique le 20 minutes. Il faudra attendre que Marc Chavannes se penche sur le sujet pour que ce fameux papier connaisse son heure de gloire. Comment ? En le transformant en papier d'emballage.