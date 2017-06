Virgin Tonic : L'homme de 2017 est moins concentré qu'un poisson rouge !

Face à l'omniprésence des smartphones, qui tuent le marché du chewing-gum, la capacité de concentration de l’homme en a pris un sacré coup ! En dix ans seulement, elle est passée de 12 à 8 secondes en moyenne contre 9 secondes pour le poisson rouge nous apprend une étude de Microsoft. La raison ? Les écrans partout et tout le temps qui ont tendance à nous faire décrocher... Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont interrogé près de 2.000 Canadiens sur leur usage des nouvelles technologies et on étudié les électroencéphalogrammes de 112 personnes. Selon les scientifiques, notre avidité d'informations nous fait trier en permanence tout ce à quoi on a accès avant de se focaliser sur ce qui nous importe. De quoi nous déconcentrer !

Des constatations d'autant plus vraies chez les jeunes générations. 77% des personnes interrogées entre 18 et 24 ans avouent regarder leur téléphone dès qu'elles s'ennuient et 52% affirment le faire toutes les 30 minutes voire plus... D'ailleurs à cause de toutes ces notifications technologiques, on commettrait 3 fois plus d'étourderies !