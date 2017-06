Hier soir, la France et l'Angleterre se sont affrontées lors d'un match amical au Stade de France. Après les terribles attentats survenus à Londres et Manchester, la garde républicaine a tenu à rendre un hommage on ne peut plus poignant aux victimes : pour ça, elle a repris Don't Look Back In Anger. Pour rappel, ce titre emblématique de Manchester est signé Oasis. Et le message est clair : il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas vivre dans la haine. Déjà repris lors du concert organisé par Ariana Grande, le titre a retenti dans le Stade de France :

Aussi, le drapeau anglais a été déployé dans les tribune, ainsi qu'une bannière « United with the cities of Manchester and London » (unis avec les villes de Manchester et de Londres). On se souviendra de ce moment comme l'un des plus beaux et des plus fraternels du football.