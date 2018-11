Virgin Tonic : L'histoire de Queen, Michael Jackson et... d'un lama !

Véritables légendes, Michael Jackson et Freddie Mercury ont mélangé leur génie et leur talent. Mais lorsque deux personnages (ou deux egos) tels que ces deux-là se rencontrent, il faut s'attendre à un festival d'histoires rocambolesques. Ainsi, les deux monstres de la musiques se sont fréquentés dans les années 80 (et c'est d'ailleurs Michael Jackson qui a poussé Queen a sortir Another One Bites The Dust). Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin ! Vous le savez sûrement mais le leader de Queen et le King of Pop ont collaboré sur quelques titres ensemble. Sauf que les deux divas avaient quelques exigences !

"C’est ainsi que, tandis que Freddie se repoudrait le nez à intervalles un peu trop réguliers au goût de Michael, ce dernier, quant à lui, ne se séparait jamais de Louie… Louie, son lama qu’il venait alors d’acquérir", rapporte rock-anecdotes. Oui, un lama qui suivait Michael Jackson partout, même en studio ! «Tu dois me sortir de là. J'enregistre avec un lama !», se lamentait Freddie Mercury auprès de son produteur. Malheureusement, cette anecdote n'est pas dans Bohemian Rhapsody mais on aurait tout donné pour voir !