Vous avez toujours rêvé d'être astronaute ? Vous attendez le retour de Thomas Pesquet sur Terre avec impatience ? Alors vous serez ravis d'apprendre qu'on parle de l'espace dans notre top des news pour briller à la machine à café. Aussi, on vous parle un peu d'anatomie et du solitaire - le jeu préféré de tout ceux qui ont connu les débuts de microsoft.

Les astronautes portent des combinaisons qui les empêchent de trop grandir. Croyez-le ou non, dans l'espace, on a tendance à pousser un peu ! Par exemple, Thomas Pesquet pourrait prendre jusqu'à 5 cm. Et c'est pour ça que vous devez faire moins d'un 1m95 pour devenir astronaute.

Vous pouvez pleurer dans l'espace mais vos larmes formeront des petites boules liquides qui resteront collées aux yeux. Par contre, vous ne pouvez pas faire votre lessive : quand les vêtements sont trop sales, il vont directement dans le vaisseau poubelle.

En Essonne, une météorite est tombée sur le toit de la maison de...Mme Comette ! Comme quoi le hasard fait bien les choses !

Si vous aimez ce jeu, vous serez ravis d'apprendre qu'il a été imaginé par un stagiaire de chez Miscrosoft.

1 personne sur 18 possèderait un troisième téton, sachez-le !

Voilà qui devrait vous aider à briller un peu !