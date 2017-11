Virgin Tonic : L'effet qu'ont les femmes sur les hommes, les vêtements favoris des femmes... le meilleur des relations !

Bien que le Virgin Tonic soit en pleine émission symphonique, ce n'est pas une raison pour en oublier les fameuses news. Ce matin, on vous parle des hommes et des femmes - parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. D'abord, on commence par l'effet qu'ont les femmes sur les hommes. Croyez-le ou non, les femmes rendraient les hommes bêtes ! C'est simple : en présence d'une femme, un homme verra ses facultés cérébrales diminuer. Traduction, les femmes rendent le sexe opposé un peu bête. Et encore, on ne vous parle pas de l'audition ! Visiblement, un homme aurait tendance à ne pas faire attention aux bruits qui l'entourent lorsqu'il est en présence d'une femme.

Aussi, on parle de vêtements. A écouter 26% des femmes, les hommes devraient troquer leurs fameux boxers pour les bon vieux slips. On ne dit que pas que vous devriez refaire votre garde-robe messieurs mais 26%, c'est tout de même élevé ...!