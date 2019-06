Virgin Tonic : L'Ecstatic, le phénomène qui vous invite à danser seul(e) !

On ne va pas se mentir : comme le dit si bien OrelSan dans Notes pour Trop Tard, "la seule règle sur la piste c'est de ne pas faire des trucs que vous n'avez jamais tentées". Sur le dance-floor, on a souvent peur de se ridiculiser (surtout lorsque ceux qui nous entourent semble tout droit sortis de Danse Avec Les Stars). Or, la honte en boîte, c'est terminé : La nouvelle mode, c'est de danser en festival ou n'importe où ailleurs comme si personne ne regardait !

L'idée, c'est se lâcher complètement, danser n’importe comment comme si on était seul dans sa chambre ou dans sa salle de bain ! Le petit bonus, c'est que cette danse commence à être reconnue pour faire du bien psychologiquement : on a l’impression d’être libre ! Alors si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, allez en boîte et dansez !