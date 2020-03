Virgin Tonic : L'échange de maison, nouvelle tendance des vacances !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on pense déjà aux vacances. Et justement, grâce au Parisien Aujourd'hui en France, on sait ce qui fonctionne le mieux : croyez-le ou non, l'échange de maisons à le vent en poupe ! Si vous avez vu le film The Holiday, vous savez de quoi il est question : l'idée est de partir en vacances chez quelqu'un tandis que lui, reste chez vous. Ainsi, l'on apprend qu'en France, près de 1000 logements sont mis à disposition chaque jour.

Et vous, vous oseriez ?

Mais, ce n'est pas tout : l'article précise également que aussi qu'il "faut surtout faire un contrat de location pour éviter les mauvaises surprises. Il faut beaucoup communiquer avec la personne avec qui vous échangez votre maison et en arrivant, n’oubliez surtout pas de checker si tout est comme sur la description…" Alors si vous hésitez à sauter le pas, vous saurez quoi faire ! Et puis qui sait, peut-être que, comme dans le film, vous trouverez l'amour !