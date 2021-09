Il est malheureusement temps de remballer les parasols et de sortir les écharpes : ce 22 septembre marque le premier jour de l'automne. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic :

Notez d'abord que l'automne démarre le 22 septembre à 21h21 et 3 secondes exactement

Tout cela est dû à l'équinoxe qui correspond à un instant astronomique, au cours duquel le soleil passe au zénith de l'équateur terrestre... autrement dit, il y a la même durée entre le jour et la nuit. Vous le savez, il y a deux équinoxes dans une année : le premier est l'équinoxe d'hiver (entre le 19 et 21 mars) tandis que le second a lieu entre le 21 et le 24 septembre.

Mais alors, pourquoi l'équinoxe tombe t-il sur cette date ?

Sachez ainsi que, pour que la terre fasse un tour complet du soleil, il faut environ 365 jours, cinq heures et 48 minutes. Et c'est justement pour rattraper ce décalage qu'il y a un jour supplémentaire tous les quatre ans - lors des années bissextiles. Vous l'aurez compris, c'est pour cette raison que l'automne ne tombe pas toujours à la même date

Vous voilà paré(e) en astronomie ! Et si jamais vous vous sentez d'humeur à vous tester, on vous parle de la pleine lune juste ICI !