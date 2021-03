Virgin Tonic : L'Australie se prépare à une invasion de mygales

L'Australie se prépare à une éventuelle invasion d’atrax robustus, des mygales fuyant les inondations qui sévissent en Australie. "Le réchauffement des températures et l’humidité élevée forment le cocktail parfait pour une explosion de la présence de l’atrax robustus dans les prochains jours", a ainsi annoncé Tim Faulkner (directeur du Parc australien des reptiles).

Une invasion de mygales en Australie

"Après les inondations incroyables que nous avons vécues dans le Grand Sydney, elles ont été expulsées de leur habitat et vont se réfugier dans les zones plus sèches", poursuit-il. "Cela pourrait malheureusement vouloir dire qu’elles entreront très bientôt dans les maisons". Au fil des derniers jours, des images montrant les araignées en pleine fuite ont fait le tour des réseaux sociaux. A noter que les atrax robustus sont connues pour leur venin extrêmement toxique - on liste pas mois de 13 morts humaines. La bonne nouvelle, c'est que depuis les années 80, un sérum est disponible. Le parc australien des reptiles (qui dispose de ce fameux sérum) invite les habitants les plus courageux à capturer les mygales pour mieux les déposer dans un centre de collecte.