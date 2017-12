Virgin Tonic : L'alcool pourrait disparaître d'ici 20 ans...

Après avoir découvert de nombreuses informations à grignoter dans les news pour briller à la machine à café, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Radio viennent de nous révéler une info qui n'est pas passée inaperçue ! En effet, l'alcool tel que vous le connaissez pourrait disparaître d'ici 20 ans dans les sociétés occidentales, selon le très sérieux magazine Slate. En ces douces périodes festives, c'est la douche froide mais ne vous inquiétez pas, l'alcool sera certainement remplacé par l'alcosynth ! Kézako ?

En réalité, vous devriez vous réjouir face à une telle news car l'alcool devrait être remplacé par un alcool synthétique qui épargnera les gueules de bois ! Il procurera les mêmes effets que l'alcool (euphorie, désinhibition etc) sans les effets indésirables ! "Remplacer les boissons alcoolisées par une substance inoffensive (l'alcosynth) serait pour David Nutt, l'une des plus grandes avancées en matière de santé publique de toute l'histoire." Cela serait une réelle avancée puisque l'alcool est l'une des principales causes de maladie et de décès dans notre société actuelle. Alors, que pensez-vous de l'alcosynth ?