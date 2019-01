Virgin Tonic : L'Affogato, la nouvelle tendance food tout droit venue d'Italie !

Vous aimez le sucre et le café ? Mieux, vous avez une passion démesurée pour l'Italie ? Alors ne cherchez plus, on a trouvé la tendance culinaire qui devrait vous plaire, l'Affogato ! Késako ? "Un affogato, qui signifie littéralement “café noyé” est une boisson-dessert italienne qui se compose d’une glace vanille sur laquelle on verse un expresso bien chaud", explique la blogueuse de Cuisine Addict. Si vous aimez boire un café après un repas et surtout, si vous faites partie de ces personne qui ne concoivent pas de ne pas prendre de dessert, alors l'Affogato est fait pour vous.

Le principe est plutôt simple : il vous suffit de déposer quelques boules de glace vanille au fond de votre verrine et de verser le café (chaud) dessus. Vous pouvez sucrer (ou non) votre boisson mais un conseil, avec la glace, abstenez-vous ! Pour mieux le faire "maison", on vous invite à consulter la recette sans plus attendre !