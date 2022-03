Virgin Tonic : L'Académie des Oscars doit-elle retirer son prix à Will Smith ?

Dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles se déroulait la 94ème cérémonie des Oscars, l'événement cinématographique le plus important de l'année après le festival de Cannes. Pour l'occasion, tous les grands noms du septième art s'étaient donnés rendez-vous au sein du Dolby Theatre pour une soirée qui, aussi intéressante et importante soit-elle, ne présageait rien de particulièrement excitant. Seulement voilà, alors que la cérémonie battait son plein, Chris Rock est monté sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire. Lors de son speech, l'humoriste s'est adressé à Jada Pinkett Smith : "Jada, je t'adore, j'ai hâte de voir GI Jane 2" a t-il balancé en référence au film de Ridley Scott qui mettait en scène Demi Moore en lieutenant de l'armée au crâne rasé. Une vanne qui n'a visiblement pas plu au mari de cette dernière, Will Smith, qui s'est levé pour gifler Chris Rock. Une scène totalement dingue qui s'est déroulée devant une assemblée estomaquée se demandant si l'action qui venait de se dérouler faisait partie d'un quelconque sketch. "Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !" a ensuite hurlé Will Smith qui, quelques minutes plus tard, recevait son prix en pleurs et en priant de l'excuser pour son geste.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? ???? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Depuis, sur les réseaux sociaux, le buzz ne cesse de faire parler ! Tandis que certains exigent que Chris Rock s'excusent auprès de Jada Pinkett Smith, d'autres s'indignent face à la victoire de Will Smith et souhaitent que l'Académie lui retirent son prix de meilleur acteur. Entre les deux, certains s'insurgent qu'une histoire d'hommes fasse irruption alors que c'est une femme forte et indépendante qui est concernée. "Celle-ci peut se défendre elle-même" balancent-ils. Dans le Virgin Tonic, Manu Payet et ses paillettes ont décidé de lancer un sondage sur Twitter pour savoir ce que les auditeurs pensent de cette affaire. Un sujet qui attisent beaucoup de réactions de la part du public qui, si l'on se fie aux réponses de nos internautes, pensent qu'il ne faut pas retirer l'Oscar à Will Smith. Et vous ? Vous en pensez quoi ?!