Virgin Tonic : Kylian Mbappé fait la couverture du Time !

On ne vous présentera pas Kylian Mbappé, petit prodige du football Français. Il y a eu la Coupe du Monde pour montrer son talent et récemment, le joueur a fait ses preuves sur le terrain, se rendant indispensable à l'équipe de France. Et en plus d'être douée, Mbappé est carrément devenu une icone : pour preuve un rappeur bulgare lui a consacré un clip et une prof de prof de français est allée jusqu'à imaginer une règle d'orthographe en utilisant son nom. Bref, Mbappé est LE joueur du moment. Et du haut de ses 19 ans, il séduit même les américains : pour son édition consacrée aux "leaders de la prochaine génération", le Time l'a choisi pour la couverture.

"L'entretien qu'il a accordé à ce numéro spécial de l'hebdomadaire américain est en ligne dès ce jeudi", précise BFM TV. Pour les plus curieux (et les plus doués en anglais), il y a de la lecture ! Pour les autres, sachez que Kylian Mbappé refjoint Christine & The Queens qui, elle aussi, a déjà fait la couverture.