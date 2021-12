Virgin Tonic : Koh Lanta, une nouvelle tricherie dévoilée par le Parisien (après Teheiura)

C'est la nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux fans de l'émission... après Teheiura, une tricherie au sein de Koh Lanta : La Légende vient d'être révélée par Le Parisien : "Le magazine a mené une enquête plus approfondie et a découvert tout un système de triche", lit-on dans les colonnes de Gala. Tenez-vous bien, il semblerait que des candidats aient eu recours à différentes ruses trouver de la nourriture et ce, en outrepassant les règles... contactés par le magazine, des membres de la production aurait témoigné de façon anonyme, déclarant que des candidats tels que Claude (tête d'affiche de l'émission) aurait notamment pu obtenir de la nourriture : "Il a beaucoup hésité sur la stratégie à avoir concernant sa triche. (…) Claude aurait pu dire que la tentation était trop grande. Il a finalement décidé de nier jusqu’à la mort. Après tout, les caméras n’étaient pas là."

Le parisien dévoile une nouvelle tricherie

Ainsi, Gala poursuit, expliquant que "Claude serait allé près des tentes des techniciens pour subtiliser de la nourriture. Il aurait été vu par un gardien". Et ce n'est pas tout ! Toujours selon le parisien, le candidat (ainsi qu'une poignée d'autres) seraient parvenus à se faire inviter par des locaux afin de consommer de la nourriture : "Une fois le conseil terminé, ces candidats attendaient que les personnes les surveillant s'endorment pour partir en direction des habitations de locaux", détaille le média qui termine en expliquant que "les candidats impliqués y seraient allés tous les trois jours".

Pour conclure, un employé de la production déclare que "la véritable légende de cette saison, c’est Ugo. Il aurait peut-être aimé être dans les histoires de tricherie, mais personne ne lui a proposé !".