Virgin Tonic : Koh Lanta : Le Totem Maudit débarque sur TF1 le mardi 22 février

Deux mois à peine après la diffusion de l'édition qui mettait les "Légendes" à l'honneur, Koh Lanta annonce son grand retour sur la première chaîne : le 22 février prochain, «Koh-Lanta, le Totem Maudit» sera ainsi diffusé - pour le plus grand plaisir des fans du programme.

Et, visiblement, cette édition présentera une nouveauté insolite : “il n’y aura pas un totem, mais 2 totems : le totem d’immunité qui protège les gagnants et le Totem Maudit et ses malédictions“, annonce ainsi TF1.

Koh Lanta de retour le 22 février à 21h10

12 hommes et 12 femmes vont ainsi se lancer dans une aventure inédite qui, normalement, devrait effacer les révélations de tricheries publiées ces derniers mois.

