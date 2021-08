Virgin Tonic : Koh Lanta le mardi soir, on fait le point

Koh Lanta un mardi soir ? Pour beaucoup, c'était impensable. Twitter a fait office de défouloir, les internautes ont débattu entre eux et de son côté, la chaîne TF1 n'a pas regretté son choix. La raison ? Ce n'est pas la première que l'émission (qui fête ses 20 ans cette année) est programmée sur ce créneaux. On l'oublie souvent mais, en 2009, Koh Lanta n'était pas diffusée le vendredi... et les scores étaient plus bons - pour ne pas dire excellents.

Hier soir, TF1 diffusait donc le premier épisode de cette nouvelle saison (consacrée aux légendes). Vous vous en doutez, les téléspectateurs étaient bien au rendez-vous - prêts à commenter chaque séquence sur Twitter. Tout de suite, une petite sélection.

La vengeance de Phil contre Ugo 10 ans après ???? #KohLanta pic.twitter.com/AENzZ3cAuE — la dame du cdi (@ladameducdi2) August 24, 2021

Le camp des femmes : #KohLanta pic.twitter.com/6ZAujZeeqY — Out of Context Koh Lanta ???? (@KohLanta_OOC) August 24, 2021

Ugo je vote contre toi car tu m'as pas dit bonjour à Auchan le 7 Aout 1986 #KohLanta pic.twitter.com/crSwKobHSX — Tiberias (@1Tiberias) August 24, 2021

L’équipe des garçons qui regardent les meufs s’embrouiller au conseil #KohLanta pic.twitter.com/POFiwrrbm3 — grrrr (@nrsnkrs) August 24, 2021

Sam il fait le choqué devant son propre bulletin je chiale #KohLanta pic.twitter.com/3iNQc6w2b1 — RalLeYy (@MaximeGrlrt) August 24, 2021

pourquoi cette fin d’épisode est digne d’un plot twist à la hollywood girl ? #KohLanta pic.twitter.com/2EqafPgkHq — out of context tv réalité (@OOCtvreal) August 24, 2021

Vous l'aurez compris, cette nouvelle saison commence sur les chapeaux de roues... et avec un score de 5,59 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h45, elle démarre plutôt bien.