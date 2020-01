Virgin Tonic : Kobe Bryant décède dans un accident d'hélicoptère

Dimanche 26 janvier, l'hélicoptère qui transportait neuf passagers (dont Kobe Bryant et sa fille) a été victime d'un accident mortel : l'ex basketteur est décédé sur le coup. Depuis, les hommages se succèdent sur la toile :

Kobe Bryant est décédé

« C’est un choc pour nous tous », a déclaré à l’AFP le pivot français de Utah Rudy Gobert, après la mort de la légende du basket Kobe Bryant, dans un crash d’hélicoptère dimanche en Californie. « On venait de finir l’entraînement quand on a appris la nouvelle, on n’y croyait pas vraiment et quand on s’est rendu compte que c’était réel quoi, ben… », peut-on lire dans les colonnes du 20 minutes.

Kobe Bryant était une légende du basket, retiré des parquets depuis 2016.