Virgin Tonic : Kippit crée de l'électroménager durable

Quel est l'objet le plus ancien que vous possédiez ? Ce matin, le Virgin Tonic vous pose la question. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous vivons une époque où, malheureusement, la durée de vie de nos objets est de plus en plus courte. Or, à Toulouse, l'entreprise Kippit crée de l'électroménager tout en vous promettant une belle durée de vie. "Le départ d’une réflexion sur l’obsolescence. On conçoit des produits, moins chers, pour qu’il ne puisse pas être réparables", explique ainsi Kareen Maya Levy.

Kippit, pour garder ses objets

Son projet ? « remettre du sens dans nos projets ». Le premier objet imaginé par l'entreprise est une bouilloire multifonction en inox : « Qu’elle coûte 20 ou 300 euros, en moyenne elle a une durée de vie de quatre ans. C’est le produit jetable par excellence » : "Baptisée « Jaren », cette bouilloire est démontable très facilement, même par les moins bricoleurs, toutes les pièces sont standards et les notices sont en open source pour garantir à chacun la possibilité de la réparer à vie.", explique le 20 minutes. Kippit a pour but de nous apprendre à consommer autrement et, on l'avoue, ça fait du bien.