Virgin Tonic : Kim Kardashian et Kanye West accueillent leur troisième enfant

Le Virgin Tonic continue en compagnie de Camille Combal et toute l'équipe ! Après vous avoir parlé du tabac le plus chanceux de France, de l'heure idéale à laquelle faire l'amour, ou encore de l'élection de Tom Hanks au statut de meilleur acteur de tous les temps, on vous annonce que le couple star formé par Kim Kardashian et Kanye West vient d'accueillir leur troisième enfant. Si la célébrité n'a pas été vue enceinte, c'est normal, puisque qu'elle et son mari ont fait appel aux soins d'une mère porteuse ! "Kanye et moi somme heureux d’annoncer l’arrivée de notre merveilleuse petite fille, en bonne santé. Nous sommes incroyablement reconnaissants à la mère porteuse qui a transformé nos rêves en réalité", déclare Kim K.

#momofthree Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 16 Janv. 2018 à 7 :04 PST

La petite fille est née lundi à 0h47, et pèse 3,3 kilos, a précisé la star de télé-réalité de 37 ans. Le site américain TMZ affirme que Kim Kardashian était bien présente dans la salle d’accouchement, et qu’elle fut la première personne à avoir un contact avec son enfant. Si l'on ne connait toujours pas le nom de la fillette, les spéculations font bon train après que le célèbre couple ait nommé leurs deux premiers enfants Saint et North. Une idée du prénom de leur troisième enfant ?