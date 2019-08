Virgin Tonic : KFC va proposer du poulet végétarien

A l'heure où il faut plus que jamais faire attention à ce que l'on mange, la chaîne de fast food KFC a choisi de se lancer dans le végétarien. Résultat, la marque compte bien proposer du poulet veggie : "KFC s’est associé à Beyond Meat, une start-up vegan, et va proposer des nuggets et des ailes de poulet qui seront constituées exclusivement de protéines végétales.", explique le média Capital. Pour l'heure, l'expérience se tient aux Etats-Unis et plus précisément à Atlanta.

KFC se lance dans le veggie

Il faudra s'attendre à retrouver le goût (mais aussi la texture) du poulet. Or, les produits ne proposeront pas de viande. "De toute évidence, il s’agit d’une tendance énorme et croissante", a expliqué Kevin Hochman (président de la branche américaine de KFC) au magazine Forbes. "Tout le monde mérite d’avoir l’occasion de tester un produit à base de protéines végétales". Côté prix, "le menu de six nuggets (avec frites et boissons moyennes) sera vendu 6,49 dollars (environ 5,80 euros), par exemple".

Si le but est de proposer des aliments vegan, ils ne le seront pas totalement : comme l'explique CNET, il n'y aura pas d'ingrédient d'origine animale MAIS ils seront cuits chez KFC, avec du poulet. Reconnaissons tout de même que c'est un bon début ! Et puis, qui sait, peut-être la France suivra t-elle le mouvement !