Virgin Tonic : KFC, le secret du bonheur et un voyage sur la lune... les news qu'il ne fallait pas manquer !

Tous les matins, le Virgin Tonic vous donne les news feel good qui vont vous donner le sourire. Au programme ce matin, le grand saut de KFC (qui se met au végétal), le secret du bonheur et, petit bonus, les premiers mots du deuxième homme qui ait marché sur la lune !

KFC DEVIENT VEGE

Bonne nouvelle pour les consommateurs qui font attention à leur alimentation : la chaîne de restauration rapide KFC a choisi de se mettre au végétal ! Aux Etats-Unis, un restaurant a fait le test. Alors, bientôt une généralisation ? Pour l'heure, c'est à Atlanta que sont testés les produits.

KFC se met au Végé !

LE SECRET DU BONHEUR

Vous vous sentez un peu mou ? Un peu triste ? Ouvrez grand vos yeux : on sait maintenant comment être plus heureux ! Boostez votre moral en quittant Facebook ou encore ou vous mettant au sport ! Non, il n'y a pas de secret.

Le secret du bonheur

SUR LA LUNE

Vous vous êtes déjà demandé ce que Buzz Aldrin (deuxième homme à avoir marché sur la lune) avait dit en découvrant ce spectacle magnifique ? Pas de spoilers, c'est à découvrir ICI !

Rendez-vous demain pour de nouvelles news !