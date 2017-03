Virgin Tonic : Kev Adams et le réalisateur de Gangsterdam invités de l'émission !

Mercredi prochain, Kev Adams Manon Azem et Côme Levin vont investir vos salles de cinéma avec Gangsterdam. En pleine promo, la petite équipe est passée par nos studios pour nous présenter ce nouveau projet et évidemment, on a passé une heure à rire. Au programme, la franchise de Camille qui a avoué ne pas avoir vu le film (ce n'est qu'une question de temps !), un test de culture générale (avec les soeurs Kardashian et Grey's Anatomy) ou encore les 2 be 3 !

Ooh ptn l'accent de kev ???????????????????? #VirginTonic — Ines (@iiiiines13) 24 mars 2017

Pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de ce film génial, on vous refait le synopsis : Ruben est un étudiant qui échoue régulièrement à ses examens. Il tombe amoureux de Nora et on l'invite à partir à Amsterdam pour livre un paquet dangereux. Durex, son ami d'enfance, vient avec lui et là-bas, ils vont vivre un nombre incalculables d'aventures. Rendez-vous mercredi 29 mars au cinema !