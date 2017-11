Virgin Tonic : Kendji Girac et Maître Gims vont devoir survivre sur une île déserte pour TF1

Pendant que 8 français sur 10 s’estiment excellents aux jeux de société qu’ils possèdent, TF1 a déniché l'idée de l'année. La chaîne prépare une émission intitulée L'Aventure Robinson, et aucun doute que celle-ci attirera toutes les attentions ! Et à en voir les guests de sa première émission ainsi que son concept, on ne peut qu'avoir hâte de sa diffusion. Ce sont Kendji Girac et Maître Gims qui inaugureront le lancement de cette nouvelle émission. Les deux artistes vont devoir survivre sur une île déserte, tout en parti­ci­pant à des "épreuves de dexté­rité et de réflexion" qui leur permet­tront de rempor­ter de l’argent pour une asso­cia­tion ! La production a confié : "Pendant cinq jours, ils seront coupés du monde et livrés à eux-mêmes sur une île sauvage. À eux de se débrouiller. Ils vont vivre loin de tout repère et de leur confort habituel."

Croisement entre Koh Lanta et Fort Boyard, aucun doute que le programme connaisse un franc succès. Aucune information n'a encore été communiquée sur la façon dont les artistes allaient dormir et se nourrir, ni sur la destination. La productrice, Alexia Laroche-Joubert qui développe le programme depuis sept mois avec la chaîne, affirme : "Ils le découvriront sur place. Ils vont aussi apprendre à se connaître." Le tournage devrait avoir lieu ce mois-ci, selon le quotidien Le Parisien.