Virgin Tonic : Katy Perry, en couple avec Robert Pattinson ? La rumeur relancée !

Alors qu'on célèbre aujourd'hui 5 février la journée mondiale du Nutella, on continue dans les news et celle-ci, aussi croustillante qu'elle soit, n'est pour le moment qu'une rumeur... Ce n'est plus un secret mais depuis des années, la chanteuse pop Katy Perry et l'acteur Robert Pattinson sont très proches. Et si cette relation n'est qu'amicale, les internautes du monde se demandent si le duo n'aurait pas passé un cap de plus après avoir été repérés lors d'un dîner à Los Angeles... Les témoins assurent que les deux stars agissaient vraiment comme un vrai couple et qu'ils se seraient montrés très affectueux l'un envers l'autre avec des gestes très intimes tout au long de la soirée.

D'après une source proche de Katy Perry à Hollywood Life, les deux stars ne seraient pas encore réellement en couple : "Ils discutent beaucoup et flirtent sans arrêt. Katy serait prête à se lancer dans une relation avec Rob sans hésitation mais elle a l’impression d’être encore dans la friend zone. Et elle a raison. Rob a peur de se lancer. Il craint de perdre une grande amie si les choses venaient à devenir compliquées". On se souvient que la rumeur avait déjà enflé lorsque que Katy et Robert avaient été vu ensemble en août 2017. L'acteur était à ce moment là en couple avec la chanteuse FKA Twigs, et les internautes soupçonnaient même l'artiste de tromper sa petite-amie avec Katy Perry. Quoi qu'il en soit, on espère que chacun des protagonistes est heureux.