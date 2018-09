Virgin Tonic : Kanye West et Jay-Z préparent un nouvel album ensemble !

Quand les deux plus grands rappeurs de toute une génération s'unissent, le plus souvent, ça fait des étincelles - on l'a vu il y a sept ans avec Watch The Throne. Bonne nouvelle pour les fans ultime des deux rappeurs, Jay-Z et Kanye West ont décidé de se lancer dans un nouveau projet ensemble : Throne 2 est bel et bien en projet dans l'esprit des deux artistes. Du moins, si l'on se base sur l'une des publications récentes de Kanye West sur Twitter : "Thrones 2 bientôt", a t-il écrit.

throne2 coming soon — KANYE WEST (@kanyewest) 8 septembre 2018

Pour rappel, le premier album paru il y aquelques années déjà s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. Et parce qe Kanye West ne semblait pas non plus enthousiate à l'idée de sortir un nouveau disque avec son compère, on avait oublié l'idée : "Il n’y aura pas de Watch The Throne 2", avait-il avoué en 2016. Visiblement, Kanye West et Jay Z ont changé d'avis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la fin de la tournée de Jay Z avec Beyoncé !