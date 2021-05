Virgin Tonic : Kakebo, la methode pour faire des économies facilement !

On ne va pas se mentir, la situation sanitaire et le confinement ont clairement modifié notre façon de consommer : de plus en plus de français achètent en ligne et, forcément, l'enfermement a favorisé les achats compulsifs. Résultat, à la fin du mois, on se demande comment nous en sommes arrivés là. La bonne nouvelle, c'est que ce matin dans Plus Mel La Vie, Mélanie nous partage une technique qui nous vient tout droit du Japon : faites des économies grâce à un Kakebo !

késako ? Sachez d'abord que Kakebo signifie "livre de compte" en japonais- on ne fait pas plus concret. L'idée ? Garder une trace de ses dépenses, les noter et les lister de façon à mieux les contrôler. Parfaitement installé dans la culture nippone, ce petit carnet propose une version adaptée à tous : ados, parents... bref, vous avez saisi l'idée. "Au-delà de bien gérer ses comptes, tenir un Kakebo c’est adhérer à toute une philosophie de vie, basée sur un retour à la réalité et au concret", explique Au Féminin.

Prenez quelques minutes par jour pour le remplir et vous verrez, vos habitudes vont changer.

1. En haut de la première page, inscrivez toutes vos projections de revenus (salaire, aides, etc.)

2. Sur cette même page, listez toutes vos dépenses fixes (loyer, prélèvements...)

3. Sur la page d’en face, fixez-vous un objectif d'épargne et le montant que vous souhaitez économiser. Après cela, effectuez la soustraction suivante : revenus - dépenses fixes - économies = argent disponible pour le mois.

5. Au cours du mois, vous pourrez noter toutes vos dépenses dans 4 catégories : première nécessité, culture et loisir, les dépenses plaisirs, les extras.

Quand vient la fin du mois, faites votre bilan et comptez vos économies !