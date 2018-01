Virgin Tonic : Justin Bieber, Selena Gomez, le Prince Harry... le best-of people 2017 

Dernière ligne droite ! Après quelques jours de vacance bien mérités, le Virgin Tonic fera son grand retour dans quelques jours. Mais pour patienter un peu, on vous a listé le meilleur des news people citées dans l'émission. Parce que c'est aussi ça, le Virgin Tonic : vous tenir informés des infos importantes (tout est relatif, on sait). Bref, de Justin Bieber à The Weeknd en passant par George Clooney, voici tout ce qui a marqué 2017.

Après dix mois de relation, The Weeknd et Selena Gomez se sont séparés cette année. Ils nous ont fait rêvé au MET Gala, on était à deux doigts de vouloir leur ressembler. Et puis pouf, ils se sont quittés.

Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, Selena Gomez a retrouvé Justin Bieber. Les fans n'y croyaient plus au point que, nous en sommes sûrs, certains se sont remis à croire au père Noël.

Sauf que ces retrouvailles n'ont pas plu à tout le monde... encore moins à la mère de Selena Gomez qui, sous le choc, a dû être hospitalisée.

George Clooney, lui, a toujours fait preuve de générosité mais clairement, cette année, il a battu tous les records. On vous le jure, vous allez vouloir faire partie de son cercle d'amis après avoir lu ce qu'il a fait pour les siens (ainsi que pour les passagers d'un avion).

C'est LA nouvelle qui a marqué l'année : Meghan Markle et le Prince Harry ont annoncé leur fiançailles. On vous rassure, on ne sera pas invités à la noce. Mais tant mieux, ça aurait été gênant de porter le même chapeau que le reine pendant la cérémonie.

Et bien évidemment, en 2018, Camille et toute l'équipe vous tiendront informés de ce qui se passe sur la planète people !