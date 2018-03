Virgin Tonic : Justin Bieber et Selena Gomez séparés ? On fait le point sur leur relation !

Ah, cest deux-là... ils finiront par nous rendre dingues. Justin Bieber et Selena Gomez nous ont fait rêver pendant quelques semaines - surtout lorsqu'ils se sont envolés pour la Jamaïque. Mais depuis, le tableau s'est assombri : le couple est en break (oui, comme Ross et Rachel de Friends) et visiblement, de nombreuses rumeurs circulent. Alors, séparés définitivement ? En break ? Le Virgin Tonic vous dit tout !

Où en sont-il ?

"Justin Bieber est très contrarié par sa rupture avec Selena Gomez. Il tente donc de garder son esprit occupé et de se divertir jusqu'à ce qu'ils parviennent à arranger les choses. Ce n'était clairement pas sa décision de faire un break mais il essaie vraiment de prendre du temps pour lui. Il fait du sport tous les jours, il va à l'église et il sort avec ses amis. Quant à Baskin ? Il aime sa compagnie mais de là à dire qu'ils sortent ensemble, il y a un gouffre. Il ne veut être sérieux avec personne d'autre que Selena.", a expliqué à E! News qui, on le rappelle, avait annoncé leur pause. Se retrouveront-ils ? Seul le temps le dira. Mais en attendant, on va aller mettre un cierge - au cas où.