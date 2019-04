Virgin Tonic : Justin Bieber, Ariana Grande, Miley Cyrus et Shawn Mendes se réunissent pour le morceau Earth

Quand la crème de la pop se retrouve sur le même titre, on est forcément surexcités. Tenez-vous bien, Ariana Grande, Shawn Mendes, Justin Bieber et Miley Cyrus ont collaboré sur un seul et unique morceau, Earth. Récemment, l'interprète de Sorry a teasé sur son compte Instagram cette collaboration massive : dans une courte vidéo, l'on peut voir voir les quatres noms défiler. Aussi, on lit «Let’s save the Earth» («Sauvons la planète»).

Si l'on ne sait pas ce qu'il en retourne, on sait en tout cas que de nombreuses personnalités ont pris part au projet Earth (une initiative de Lil Dicky), : nombreux sont les artistes qui se mobilisent pour sauver notre planète. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre bien longtemps pour découvrir ce que Justin Bieber prépare puisque l'annonce est prévue pour le 22 avril prochain... qui célèbre la planète.