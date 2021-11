Virgin Tonic : Jupiter, Xoe... Top des prénoms qui seront tendance en 2050

Chaque année, des millions de jeunes parents cherchent le prénom parfait pour leur enfant à naître. Alors qu'une famille américaine a fait le choix d'imaginer des prénoms en ré-employant toujours les mêmes lettres, d'autres préfèrent s'inspirer de séries, de films ou même de célébrités. Vous le savez peut-être, cette année, ce sont des prénoms tels que Hugo, Jade ou Mathéo qui squattent le haut du classement. Mais, qu'en sera t-il en 2050 ?

Chez les filles :

Eléri

Franklin

Ione

Lunarose

Pandora

Pixie

Prairie

Vita

Willoughby

Xoe

Chez les garçons

Clément

Florian

Vigoureux

Hélix

isidore

Jupiter

Kanoa

Oakes

Vision

Wilbur

L'on observe ainsi que, selon ces prédictions, les prénoms qui seront les plus prisés d'ici 30 ans s'inspirent essentiellement de la nature, des éléments ou encore de l'Histoire. Mais, les futurs parents auront tous le loisirs de creuser un peu plus : qu'ils n'hésitent pas à "regarder plus loin s'ils veulent un nom vraiment rare. Il y a beaucoup de trésors cachés là-bas qui vont sonner vraiment bien pendant des décennies", explique ainsi Nameberry.

En tout cas, voilà de quoi vous inspirer - même pour l'année prochaine !