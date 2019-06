Virgin Tonic : Jugé pour excès de vitesse, il affirme être possédé par l'esprit Schumacher

L'homme avait été arrêté Banyuls-sur-Mer après avoir eu le pied lourd le 18 septembre dernier. Au tribunal, l'homme d'origine africaine a affirmé (sans humour aucun) être « habité par certaines personnalités ». Et visiblement, ce jour-là, c'est le pilote automobile qui l'habitait. Le petit bonus, c'est qu'avant "que les forces de l’ordre abaissent le drapeau à damier pour lui signifier la fin de sa course, le marabout était allé, selon l’Indépendant, faire ses emplettes de cannabis à Jonquera, de l’autre côté de la frontière", détaille le Parisien.

Arrêté pour excès de vitesse

« Parfois, je suis habité par certaines personnalités », a t-il ainsi avoué. « C’est Michael Schumacher qui m’oblige à conduire. Alors je conduis comme un fou mais ce n’est pas de ma faute. Je savais qu’il y avait les douaniers mais c’était plus fort que moi ». Attendez, ce n'est pas le plus beau : « la Coupe du monde, c’est moi qui l’ai dédiée à la France », a t-il ajouté avant de changer de sujet : « Ils m’ont dit que Marine Le Pen allait gagner aux Européennes et allait devenir la prochaine présidente de la France. Mais je ne fais pas ce que je veux non plus. Ce sont eux qui décident. ».

Au tribunal, on a choisi de le condamner à huit mois de prison avec sursis.