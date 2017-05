Virgin Tonic : Jubily, l'appli qui vous aide à trouver un cadeau pour la fête des mères !

Tous les ans, on réfléchit pour trouver les cadeaux parfaits pour nos parents. Parce qu'on n'a plus l'âge de faire un collier de nouilles et de réciter un poème pour les fêtes des mères et des pères, il faut bien arpenter les magasins pour trouver un cadeau parfait. Si trouver des idées pour sa maman est simple, reconnaissons que lorsqu'il s'agit de papa, c'est plus compliqué. Heureusement, la technologie se met à notre service ! Avec Jubily, vous n'aurez plus besoin de vous torturer.

Jubily, c'est une application gratuite qui permet de trouver le cadeau parfait. Le principe est simple : on rentre l'âge de la personne, ses goûts et surtout, notre budget. A partir de là, on se retrouve avec toute une liste de cadeaux potentiels. Certains y verront une bouée de sauvetage tandis que d'autres préfèreront aller en boutique pour trouver leur cadeau. Mais quand on n'est pas inspiré, c'est tout de même pratique. Et sinon, il vous reste toujours l'option des fleurs !