Virgin Tonic : Journée mondiale sans téléphone, 3 raisons de lâcher son portable aujourd'hui

On continue de passer notre matinée ensemble, avec toute l'équipe du Virgin Tonic ! Et maintenant qu'on a enfin découvert si oui ou non il y aurait un nouveau volet de la saga OSS 117, on peut enfin tenter (essayer) de lâcher son portable. Car aujourd'hui, le 6 février, c'est la journée officielle et mondiale sans téléphone ! On est conscient qu'il est de plus en plus difficile de décrocher et de vivre la "vraie" vie, mais en réalité, nous réalisons souvent nous-même que notre temps passé sur le mobile n'est pas des plus productifs ! Alors on vous donne quelques raisons de poser le téléphone en ce 6 février !

C'est bientôt la Saint-Valentin, et pour ceux qui rêvent de trouver l'amour, ne perdez pas votre temps sur votre téléphone pendant que la vraie vie vous file sous le nez ! Et peut-être aurez-vous plus de chance de trouver l'amour et de vivre le coup de foudre au premier regard comme le disent si bien nos voisins d'Outre-Manche !

Bon, qu'on se le dise, les ondes de nos chers amis les "téléphones intelligents" ne seraient pas les plus saines pour l'homme. Ca serait bête que le jour où vous trouviez l'amour (car vous avez enfin posé votre portable), vous ayez des problèmes de santé... allez, "bon chance" !

En plus de préserver votre santé avec tous les problèmes que le portable peut vous apporter, être injoignable est devenu stylé car vous passerez pour une personne occupée et davantage intéressante. Allez, un petit effort, on est sûr que vous apprécierez. D'ailleurs, on lâche aussi le téléphone là, salut !