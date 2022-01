Virgin Tonic : Journée des câlins, le secret pour sauver votre couple

Ce 21 janvier marque la journée mondial des câlins ! Vous ne le savez peut-être pas, mais l'on doit cette journée à un révérend américain qui, en 1986, avait constaté que ses paroissiens avaient tendance à déprimer entre les fêtes de Noël et la Saint Valentin. Il a ainsi imaginé une journée qui pourrait remonter le moral grâce à un lien émotionnel. Quelques années plus tard, cette même journée nous rappelle qu'un simple geste peut nous permettre de lutter contre le stress, contre la déprime ou encore contre certaines maladies. Bref, faire des câlins est bon pour la santé. Et ce n'est pas tout ! Une étude atteste même que les câlins peuvent s'avérer efficace contre l'infidélité !

Les câlins sont essentiels au couple !

Selon Gleeden, "le manque de câlins et de tendresse au sein du couple influerait directement sur sa fidélité. Il serait même l’une des raisons principales qui poussent les femmes à aller voir ailleurs !" : ce qu'il faut savoir, c'est que 42% des femmes infidèles admettent faire moins d'un câlin par semaine avec leur partenaire. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs se sont intéressés à 11 000 femmes basées en France (mais aussi en Belgique et en Suisse) et ces dernières déclarent avoir eu au moins un amant en 2021 : alors que 42% d'entres elles admettent faire moins d'un câlin par semaine avec leur partenaire officiel, plus d'une femme sur dix admettent ne jamais recevoir de marque de tendresse de la part de celui/celle qui partagent leur vie.

12 câlins par jour pour s'épanouir pleinement

Notez que selon Virginia Satir (psychothérapeute), il faudrait pas moins de 12 câlins par jour pour se développer et s’épanouir.