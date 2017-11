Virgin Tonic : Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis auront leurs crossover !

Pendant qu'aux Etats-Unis The Walking Dead et Fear The Walking Dead sont sur le point de se rencontrer, en France, on travaille nos propres crossover. Si vous avez l'habitude de regarder TF1, alors vous savez que Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien sont les deux séries leaders de la chaîne. Et on vous le donne dans le mille, elles vont avoir non pas un mais deux crossover. Traduction, notre Joséphine préférée va prendre quelques vacances en camping.

#asnieres attractive! Tournage du cross over des séries Josephine ange gardien et Camping paradis en un épisode dans notre belle mairie! pic.twitter.com/znLoUxpTAx — Fred Sitbon (@fredsitbon) 22 novembre 2017

Actuellement en tournage, le premier opus de ce crossover s'annonce on ne peut plus sympathique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs de Camping Paradis vont d'abord s'inviter dans un épisode de Joséphine Ange Gardien : Tom sera contraint d'assister au mariage de son ex-compagne (interprétée par Jennifer Lauret) et évidemment, Joséphine sera là pour l'épauler. Et comme en témoigne la première photo de tournage, elle devrait accomplir sa mission avec brio. On est loin de la rencontre entre Madison Clark et Rick Grimes mais, c'est toujours ça de pris !