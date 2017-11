Virgin Tonic : Jonas Blue et Hyphen Hyphen en live dans le Virgin Phonic ! 

Difficile de présenter une émission symphonique sans inviter quelques artistes. Et la bonne nouvelle, c'est que Jonas Blue et Hyphen Hyphen sont passés par les studios de Virgin Radio, le temps de deux prestations incroyables. On commence avec Jonas Blue (que vous retrouverez le 30 novembre prochain sur la scène de l'AccorHotels Arena pour l'Electroshock). On ne le présente plus mais juste pour vous re-situer, on lui doit notamment Fast Car. Cette fois, Jonas Blue (et les Aron's) ont interprété Mama - l'un de morceaux phares du DJ.

Le live de Jonas Blue sur le #VirginPhonic est magnifique ???????? pic.twitter.com/4sTKis21mM — Aurélie ???? (@AureliedBourdon) 24 novembre 2017

Ils ont beau être en studio, ça n'a absolument pas empêché Hyphen Hyphen de venir dans le Virgin Phonic. Au programme, une version inédite (et incroyable) de Just Need Your Love.

Hypen hyphen c'est quelque chose ???? #VirginPhonic — AnaB (@NaisBtd) 24 novembre 2017

Et pour revoir les lives exceptionnels de Jonas Blue et Hyphen Hyphen, c'est par ici :