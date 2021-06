Virgin Tonic : Joker, une suite en préparation ?

C'est probablement le film qui a le plus marqué l'année 2019 : Joker a battu des records au box-office, s'imposant parmi les films les plus réussis (et plus rentables)de son époque. Evidemment, face à un tel succès, nombreux étaient ceux qui réclamaient une suite... la bonne nouvelle, c'est que selon une source, la suite serait en préparation. Explications.

Une suite pour Joker ?

Selon The Hollywood Reporter, l'un des meilleurs avocats d'Hollywood "aurait aidé Todd Philips à signer un contrat avec le studio à l'origine du premier volet. Celui-ci permettrait au réalisateur de co-écrire le script de Joker 2". Mais attention, pour l'heure, rien n'est officiel. Si quelques rumeurs voulaient que le cinéaste exploite le personnage de Joker sur trois films, il faudra pourtant patienter avant de savoir si, oui ou non, une suite sera tournée...