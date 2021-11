Virgin Tonic : John Williams, le compositeur à l'origine des musiques de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones… !

Vous ne le connaissez pas et pourtant, vous avez forcément déjà entendu ses chansons ! Né le 8 février 1932 à New York, John Williams est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain qui a travaillé pour les plus grands réalisateurs d'Hollywood. A l'origine des bandes-originales de E.T, La liste de Schindler ou encore Harry Potter, c'est surtout ses œuvres pour Les dents de la mer, Star Wars ou Indiana Jones qui ont marqué les esprits ! Des titres iconiques qui lui ont valu pas moins de cinq Oscar de la meilleure musique, quatre Golden Globes, sept BAFTA Awards et 21 Grammy. Fait original, John Williams est la deuxième personne ayant eu le plus de nominations (52 fois) aux Oscars derrière Walt Disney. Rien que ça. Il est également à l'origine de la musique de l'investiture de Barack Obama. Ce mardi matin, Manu Payet et son équipe ont décidé de faire un quiz spécial sur cette légende de la musique. On vous laisse découvrir ses plus grandes réalisations !