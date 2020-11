Virgin Tonic : Jo Bai-Den, ce maire japonais devenu célèbre après les élections américaines !

Voilà une histoire totalement incroyable ! Maire de la ville de Yamoto au sud du Japon, Jo Bai-Den est récemment devenu une star sur les réseaux sociaux grâce à son nom. Il faut dire que le maire originaire du pays du soleil levant est l'homonyme parfait du 46ème président des États-Unis, Joe Biden. Une coïncidence totalement dingue qui a mené certains internautes japonais à le surnommer le "Joe Biden du Japon", et à entonner "Vive le président !" sur les réseaux sociaux. Tout cela pour le plus grand plaisir du monsieur !

"Cette histoire m’a complètement pris de court et me rend un peu perplexe, même si je sens que cela pourrait créer un lien entre nous. Entre le candidat à l’élection américaine et moi […], nous avons certes des fonctions très différentes, mais je suppose que nous partageons la même passion pour la politique" a alors confié le maire japonais qui espère apporter un peu de lumière sur sa ville de 15 000 habitants. Et même si on doute que cette histoire rapproche l'un des hommes les plus puissants du monde au maire de cette petite ville, l'anecdote reste drôle !