Virgin Tonic : Jeu de séduction avec un collègue ? Les femmes avouent !

Ah la séduction ! Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic aiment nous parler de cet art redoutable et si tous les matins, ils nous dévoilent des infos aussi pratiques qu'insolites, on parle des femmes ce matin ! Sachez que 45% des femmes avouent avoir (ou avoir eu) un jeu de séduction avec un collègue ! Si l'on sait que pour 12% des français la voix est l'élément le plus important pour séduire, il semblerait que le jeu de séduction sur son lieu de travail soit presque évidente.

C'est une question délicate qu'une étude a mis en avant auprès de 3400 femmes, qui ont osé répondre avec honnêteté. Et si on parle de jeu de séduction, cela n'évoque en rien le passage à l'acte ! On vous recensait d'ailleurs il y a quelques semaines, le Top 3 des métiers où les femmes sont les plus infidèles ! Et vous, que pensez-vous du jeu de séduction entre collègues ?