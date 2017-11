Virgin Tonic : Jennifer Lawrence compte arrêter le cinéma pour élever des chèvres !

Elle est l'une des actrices les plus douées de sa génération et à l'heure actuelle, il est difficile d'en trouver une qui lui arrive à la cheville : The Hunger Games, Joy, American Bluff, Happiness Therapy... on pourrait citer encore de nombreux films ayant contribué au succès de Jennifer Lawrence. L'actrice primée aux Oscars a fait ses preuves et jamais, on n'aurait imaginé qu'elle mettrait sa carrière entre parenthèses aussi tôt. Et pourtant, c'est bien dans ses projets.

Après dix ans (brillants) de bons et loyaux services à Hollywood, l'actrice souhaiterait donc faire une pause. « J'ai envie d'acheter une ferme. [...] J'ai envie de traire des chèvres », a t-elle confié au magazine ELLE US. Cette confession pourrait ne pas être prise au sérieux mais connaissant la sincérité légendaire de Jennifer Lawrence et son franc parler, on l'imagine mal plaisanter. Avant elle, d'autres personnalités ont déjà évoqué leur souhait de se retirer pour un temps : George Clooney par exemple, souhaiterait mettre sa carrière d'acteur de côté - le temps de se pencher sur d'autres projets. En France, C'est M. Pokora qui a avoué vouloir faire une pause d'un an. Mais avant de partir faire un break à la campagne, Jennifer Lawrence a encore quelques obligations. On la retrouvera ainsi à l'affiche de Red Sparrow (en mars 2018).