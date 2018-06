Virgin Tonic : Jennifer Aniston future demoiselle d'honneur de Courtney Cox ?

Comme Rachel et Monica, Jennifer Aniston et Courtney Cox sont extrêmement proches, au point que Jennifer pourrait bien accompagner sa grande copine à l'autel le jour de son mariage. Vous l'aurez compris, Courtney Cox voudrait faire de Jennigfer Aniston sa demoiselle d'honneur. Du moins, c'est ce que raconte le Daily Mirror.

"Courteney et Jennifer sont comme les cinq doigts de la main et elles sont encore plus proches ces derniers mois. Courteney n’imagine pas se rendre à l’autel sans Jennifer à ses côtés. Elles ont une amitié très forte", a expliqué une source au média. Et quand on y réfléchit, ça ne serait pas une surprise. Il faut savoir qu'à l'époque où Jennifer Aniston a épousé Justin Theroux (les choses sont nettement moins roses aujourd'hui), c'est Courtney Cox qui avait été demoiselle d'honneur. Toujours selon le Daily Mirror, il devrait y avoir deux cérémonies : l’une à Derry en Irlande et l'autre, à Malibu. Et pour ne pas faire les choses à moitié, Courtney Cox aurait commandé pas moins de quatre tenues de mariages. Fera t-elle mieux que le mariage princier ?