Virgin Tonic : Jennifer Aniston et David Schwimmer, J.Lo et Ben Affleck... les news people de l'été !

Ce matin, Ginger nous emmène à Hollywood ! Au programme, quelques news People qu'il ne fallait absolument pas manquer.

J.Lo & Ben Affleck

19 ans après leur rupture, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont retrouvés ! Le couple qui, dans les années 90, a fait vibrer la planète People a littéralement retourné la toile en rejouant l'une des scènes cultes du clip de Jenny From The Block.

David Schwimmer & Jennifer Aniston

David Schwimmer et Jennifer Aniston en couple ? On aurait voulu y croire, on aurait voulu que la réalité dépasse la fiction... les rumeurs voulaient que les deux acteurs se soient retrouvés après l'épisode réunion de Friends... en lisant les rumeurs, de nombreux fans ont bondi au plafond... malheureusement, les deux acteurs ont démenti... peut-on tout de même espérer des retrouvailles ?

Elton John fait danser un restaurant cannois

De passage dans un restaurant cannois, Elton John a rejoint un DJ pour mieux interpréter son nouveau titre.