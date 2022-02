Virgin Tonic : "Jeen-Yuhs : A Kanye Trilogy", le premier épisode du docu consacré à Kanye West est dispo sur Netflix

Comment Kanye West est-il devenu le rappeur qu'il est aujourd'hui ? Quel a été son parcours ? Comment s'est-il hissé au sommet de ce que les américains appellent le rap game ? Jeen-Yuhs : A Kanye Trilogy, un docu en trois partie (disponible sur Netflix) répond à ces questions. Pour ce documentaire, Kanye West a notamment travaillé avec Coodie Simmons, un auteur qui, comme lui, est originaire de Chicago : "Ça ne faisait aucun doute pour moi qu’il allait devenir une star", dit-il en narrant le premier épisode.

Ce premier volet montre les débuts d'une carrière qui, au départ, s'annonce difficile : lors de son arrivée à New York, Kanye West est avant tout reconnu en tant que producteur (rappelons qu'il a notamment produit cinq morceaux de l'album emblématique The Blueprint, par jay-Z). L'on retrouve ainsi Kanye West, travaillant sur son album, dans son appartement : "c’est une vraie bouffée d’air frais", raconte-t-il à Coodie. "Ma mère m’a inculqué un tas de trucs dont je dois parler. (…) Je ne vais pas rapper ‘je vais te buter’ parce que c’est ce qui marche dans l’industrie. Je n'en ai rien à foutre de l’industrie. Quand je ferai cet album, ce sera le truc le plus pur que vous pourrez entendre, car si je me plante je peux toujours manger (en tant que producteur NDLR). Alors je vais faire mon album comme j’en ai envie"

Le premier volet de "Jeen-Yuhs : A Kanye Trilogy" est dispo !