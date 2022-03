Virgin Tonic : Jean Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans

C'était un monument du journalisme, il avait accompagné les français chaque midi pendant près de 33 ans : Jean-Pierre Pernaut est décédé des suites d'un cancer du poumon ce mercredi 2 février dernier.

Son épouse, Nathalie Marquay (ancienne miss France 1987) avait notamment révélé qu'il avait subi « quatre mini-AVC ». « Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon », a t-elle déclaré le 2 mars dernier.

Jean Pierre Pernaut

Jean Pierre Pernaut avait pris les commandes du JT de 13 de TF1 en 1988, soit juste après la privatisation de la chaîne. Succédant à Mourousi, le journaliste avait à coeur de s'intéresser aux gens et surtout, à notre pays et ses régions. Jean Pierre Pernaut laisse tout un pays attristé et toutes nos pensées vont à ses proches.