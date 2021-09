Virgin Tonic : Jean-Paul Belmondo, icône du cinéma français, est mort

"Un hommage serait rendu" à l'acteur qui a marqué le paysage cinématographique français, annonce Roselyne Bachelot (ministre de la culture). Jean-Paul Belmondo est décédé à l'âge de 88 ans le 6 septembre dernier, laissant le pays entier en deuil. Acteurs, personnalité, sportifs, tous se sont pressés de lui rendre un dernier hommage - de Jean Dujardin au PSG.

"Enfant, je voulais ressembler à un homme comme lui", Jean Dujardin

De son côté, Alain Delon (son compère de toujours) s'est exprimé : "Je suis fracassé, c’est un ami que je perds (…)", s'exclame t-il. "Cela fait 60 ans qu'on se connaissait, qu'on travaillait ensemble et qu'on était tellement proches l'un de l'autre. Je suis bouleversé (…) On a fait le cinéma français tous les deux, lui et moi, on est deux icônes du cinéma français, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l’autre", a-t-il ajouté. Sur CNews cette fois-ci, l’acteur a ajouté : "Je vais essayer de m'accrocher pour ne pas faire la même chose dans 5 heures."

Jean-Paul Belmondo laisse derrière lui un patrimoine immense.