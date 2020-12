Virgin Tonic : Jean Michel Jarre annonce un show virtuel le soir du 31 décembre

Adieu 2020. Enfin. D'ici deux semaines, cette année noire s'achèvera mais malheureusement, nous ne pourrons pas le célébrer comme il se doit. Vous le savez, le couvre-feu sera exceptionnellement levé le 24 décembre prochain mais, pas le 31. Ainsi, nous seront nombreux à célébrer le passage à la nouvelle année dans notre salon - et probablement devant notre télé. Justement, Jean Michel Jarre vous propose un concert virtuel le soir du 31. Explications.

" Un concert symbolique qui va marquer la fin d’une année où les outils numériques n’ont jamais pris autant d’importance dans nos vies et où le monde de la musique électronique a été si souvent oublié" - 20 minutes

Pandémie oblige, Paris a dû renoncer à son traditionnel feu d'artifice du Nouvel An. Mais pas de panique, la ville a réfléchi à un évènement hors du commun qui marquerait ce passage tant attendu à 2021. Tenez-vous prêts, Jean Michel Jarre (parrain de la musique électronique) livrera ainsi un concert virtuel, depuis Notre-Dame. Ainsi, de 23h25 à 00h15, Jean-Michel Jarre se produira en direct. Notez qu'il apparaîtra "sous la forme d’un avatar dans la cathédrale qui avait été entièrement numérisée avant l’incendie d’avril 2019. L’événement étant 100 % virtuel, il ne se passera rien sur place", explique le 20 minutes.

« Nous sommes honorés, avec les dizaines de créateurs et techniciens qui travaillent sur ce concert immersif depuis plusieurs semaines, de contribuer malgré ces temps difficiles, à faire résonner Paris à minuit le 31 décembre, et de lancer ainsi une invitation au monde entier pour se rendre virtuellement au cœur de la ville lumière », explique l'artiste. Gratuit, cet évènement sera à suivre sur les plateformes VRchat, Youtube, Facebook mais aussi sur France Inter, BFMTV Paris et le site de la ville Paris.fr.