Virgin Tonic : « Je ne suis pas un chat », un avocat piégé par un filtre sur zoom amuse la toile

Pandémie oblige, nous avons tous découvert la joie des réunions Zoom. Il faut dire que sans cette plateforme, nombreux sont ceux qui n'auraient pas pu travailler correctement. Et justement, au Texas, un avocat a rejoint une audience en visioconférence. Jusque ici, tout va bien. Sauf que visiblement, un filtre "chat" s'est glissé dans la conversation. Voyez plutôt :

"Je crois que vous avez un filtre activé dans les réglages vidéo"

- Le juge: "Je crois que vous avez un filtre activé..."- L'avocat: "Je ne sais pas comment l'enlever, ma secrétaire essaie. C'est moi en direct... I'm not a cat"La galère d'un avocat lors d'une audience en direct sur Zoom au Texas. #Imnotacat #zoomfail #zoomcat pic.twitter.com/6JoyzcKd5v — Philippe Berry (@ptiberry) February 9, 2021

"Je crois que vous avez un filtre activé dans les réglages vidéo", lance ainsi le juge. " Oui, mais je ne sais pas comment l’enlever. Mon assistante est là avec moi, elle essaie", répond le chat. Rod Ponton, l'avocat malheureux a ensuite confié au média Vice qu'il utilisait l'ordinateur de son assistante et que trente secondes plus tard, ils étaient parvenus à retirer le filtre... « Si je peux faire rire tout le monde pour un instant à mes dépens, ça me va. », commentera t-il plus tard.

On ne ve pas se mentir, il a fait notre journée.