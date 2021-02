Virgin Tonic : Jay-Z parie sur un joueur de Saint-Etienne

Imaginez deux secondes voir Jay-Z et Beyoncé débarquer à Saint-Etienne. Impossible ? Hmm, pas tant ! Jay-Z, rappeur que l'on ne présente plus porte plusieurs casquettes : l'homme d'affaire a notamment fondé Roc Nation Sports - une entreprise qui livre des conseils aux sportifs de haut niveau. Or, selon le progrès, le joueur Noham Abdellaoui aurait justement rejoint Roc Nation Sports.

Jay-Z mise sur un joueur de Saint-Etienne

« Il s’agit de recruter des joueurs à forts potentiels après avoir mené une enquête sur l’environnement affectif du joueur, et évidemment sur ses capacités footballistiques et sa marge de progression. Nous ciblons les meilleurs joueurs français dans leurs catégories d’âges certes, mais aussi des sportifs qui veulent changer la donne », a expliqué Alan Redmoond, (head of football de Roc Nation) au Progrès. Si l'entreprise cherche à s'implanter de plus en plus en Europe, elle est déjà bien installée aux USA - notamment auprès des joueurs de NBA.